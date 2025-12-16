Kast eleva el tono contra Maduro y marca línea dura en migración tras su triunfo en Chile

La relación entre Chile y Venezuela entra en una fase de alta tensión luego de que el presidente electo chileno, José Antonio Kast, calificara a Nicolás Maduro como un “narcodictador”, dejando claro que no moderará su discurso ni sus políticas frente a las advertencias lanzadas desde Caracas.

El choque verbal se produce apenas dos días después de que Kast ganara el balotaje presidencial con 58 por ciento de los votos, una victoria contundente frente a la candidata de izquierda Jeannette Jara que consolidó un giro político significativo en el país sudamericano.

Leer más: Detienen al hijo de Rob Reiner por el asesinato del cineasta y su esposa en Los Ángeles

El futuro mandatario respondió de forma directa a las declaraciones de Maduro, quien había advertido que cualquier intento de afectar a migrantes venezolanos en Chile tendría consecuencias, un mensaje que Kast desestimó al asegurar que no condicionará sus decisiones de gobierno.

Kast sostuvo que el régimen venezolano atraviesa un momento de debilidad por la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, y vinculó al gobierno de Maduro con el narcotráfico, un señalamiento que ha sido recurrente en el debate político regional y que endurece el tono diplomático desde antes de asumir el poder.

Leer más: Hoteleros alertan por ambulantaje ilegal en playas de Tulum y advierten riesgo para la imagen del destino

El trasfondo del enfrentamiento está en la política migratoria, uno de los ejes centrales de la campaña de Kast, quien prometió deportar a cerca de 340 mil migrantes irregulares que viven en Chile, en su mayoría venezolanos que llegaron en los últimos años por la crisis económica y política de su país.

El presidente electo ha insistido en que el aumento de la criminalidad está asociado a la migración irregular, particularmente por la presencia de bandas transnacionales como el Tren de Aragua, organización de origen venezolano que Estados Unidos declaró terrorista y que ha sido vinculada a delitos de alto impacto en la región.

Desde Caracas, Maduro defendió a la diáspora venezolana, afirmó que sus connacionales tienen derechos y recomendó su retorno al país, al tiempo que lanzó acusaciones personales contra Kast, incluyendo referencias a su ideología y a su vínculo con el legado del pinochetismo en Chile.

Leer más: Audi irrumpe en la Fórmula 1 con identidad propia y alianza estratégica rumbo a 2026

Kast, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, se convertirá en el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años, un perfil que ya genera controversia tanto por su agenda de seguridad como por su historia familiar, marcada por el pasado alemán de su padre durante la Segunda Guerra Mundial, un tema que el propio presidente electo ha negado que implique afinidad con el nazismo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO