Kast propone centros de internación para detener y expulsar migrantes

El candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, dio a conocer su “Plan Iquique Glorioso”, una iniciativa con énfasis en la región de Tarapacá que incluye, entre otros lineamientos, la creación de centros de internación para migrantes que ingresen de manera irregular al país.

Dicho plan está basado en 5 ejes que incluyen: frontera segura y orden migratorio, guerra total contra el crimen organizado, dignidad para las familias de Tarapacá, empleo y desarrollo económico, e Infraestructura y futuro estratégico.

Las medidas que se planean llevar a cabo son la reorganización del sistema penitenciario para aislar delincuentes extranjeros, la construcción de un nuevo hospital para Iquique, la modernización de la Zona Franca de Iquique (Zofri), entre otras.

Organismos de derechos humanos han cuestionado que la internación de personas migrantes sin proceso judicial pueda vulnerar garantías fundamentales.