¿La Reina del Sur va a ser mamá? Kate del Castillo sorprende al mostrar pancita de embarazo

Kate del Castillo sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes sociales con lo que parecía ser un embarazo avanzado, imagen que de inmediato generó asombro y múltiples reacciones entre el público.

La propia Kate del Castillo se encargó de aclarar la situación y revelar que no se trata de un embarazo real, sino de una prótesis utilizada para una escena de uno de sus proyectos recientes. Junto a la imagen, la actriz escribió de manera provocadora: “Antes de que me pregunten… mejor díganme ustedes qué ven”, frase que causó revuelo en la publicación.

Tras la publicación, los seguidores de Kate del Castillo no tardaron en reaccionar, llenando la sección de comentarios con elogios y mensajes en los que destacaron lo bien que luce la actriz, incluso algunos señalando: “El regreso de Teresa Mendoza siendo mama por segunda vez”.

Se trata de una prótesis utilizada en Instintos, película de ViX protagonizada por Kate del Castillo y Bruno Bichir.

La imagen también revivió conversaciones sobre la postura que la actriz ha expresado en el pasado respecto a la maternidad, tema sobre el que ha sido clara al señalar en diversas entrevistas que nunca fue una prioridad en su vida personal, defendiendo siempre su derecho a decidir sin presiones sociales.

¿Cuántos hijos tiene Kate del Castillo en la vida real?

Kate del Castillo no tiene hijos. Su postura de no convertirse en madre, ha sido clara desde su matrimonio con Aarón Díaz, misma que los llevó al divorcio en 2011.

