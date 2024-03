Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y está en tratamiento desde enero

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado a través de redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer y se encuentra en tratamiento desde el mes de enero. Cabe destacar que al igual que la esposa del príncipe William, el rey Carlos III se encuentra debatiendo contra esta enfermedad. El anunció sucede luego de las especulaciones que han surgido entorno a la salud de la princesa, después de que se informara que el pasado 16 de enero se sometió a una operación abdominal.

En un comunicado publicado en la cuenta del príncipe y la princesa de Gales en X, antes conocida como Twitter, Middleton relató que se sometió a una cirugía abdominal importante en Londres hace casi dos meses. Si bien la operación fue exitosa, las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, comentó.

Middleton también menciona que ella y el príncipe William, han estado tratando de procesar y gestionar la noticia de forma privada por el bien de su familia. Especialmente, han buscado la manera de darles la noticia a sus hijos.

William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis (sus hijos) de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Concluyó su comunicado diciendo que aunque desea regresar a su trabajo cuando lo más pronto posible, por ahora debe centrarse en su recuperación. También envió un mensaje de esperanza a todas las personas que se enfrentan al cáncer.

Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, finalizó.