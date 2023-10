¿Katy Perry se encuentra en Televisa?

Según Eduardo Elizondo, el periodista de espectáculos, Katy Perry está en Televisa San Ángel, para colaborar con la televisora mexicana en algunos proyectos. Sin embargo, usuarios se muestran renuentes a esta versión. De acuerdo al periodista, la intérprete de “A kiss the girl”, será la estrella que amenice la presentación anual de Televisa-Univisión y también grabará una intervención para el Teletón desde la televisora.

Sin embargo, estas declaraciones fueron apoyadas por el tiktoker de espectáculos, Pablo Chagra, quien aseguró que efectivamente, la cantante ya está en los foros grabando.

Hasta se ha filtrado una foto de lo que parece ser su visita a las instalaciones. Aunque no hay nada confirmado, se dice que fue tomada por alguien del staff que la filtró. En la foto se lee “Show day 1 Katy Perry” y en localización está Televisa San Ángel.

La imagen filtrada ha sido replicada en cuentas de fans a nivel internacional, lo que ha creado una gran incertidumbre. Pero, como suele suceder, hay algunas dudas, ya que no todos creen que la colaboración con Televisa sea verdadera. Si esto es real, Katy Perry sería la invitada especial para el evento privado.

Hasta el momento, ni la cantante ni la empresa han confirmado una colaboración, por lo que todo podría tratarse de simples rumores, pero en cuestión de horas ya se ha vuelto trending topic en la red social x, antes conocida como Twitter.

.@katyperry will perform a private show for Televisa in San Ángel. pic.twitter.com/FjodJPlQIT

— Katy Perry Today (@todaykatyp) October 18, 2023