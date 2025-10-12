Katy Perry y Justin Trudeau reaparecen juntos en un yate; imágenes reavivan rumores de romance

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados en actitudes romanticas a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, lo que volvió a encender los rumores sobre un posible romance entre ambos. Las imágenes muestran abrazos y gestos de cariño durante su paseo por el mar.

Durante este año, ya habían surgido indicios de una amistad cercana. Perry y Trudeau fueron vistos en cenas en Montreal, además de coincidir en eventos públicos y privados. La más reciente aparición en el yate ha sido interpretada por algunos medios como una señal de mayor intimidad.

En las fotografías, Katy Perry luce un traje de baño negro, mientras Trudeau aparece relajado y sonriente. Las imágenes, difundidas por distintos medios internacionales, muestran una convivencia que muchos fanáticos describen como “natural y afectuosa”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, ambos atraviesan etapas personales distintas: la cantante se separó recientemente de Orlando Bloom, con quien comparte una hija, y el político canadiense anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023.

Aunque no hay confirmación de un romance, el encuentro ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores celebran la conexión entre ambos, mientras otros la consideran una simple amistad entre dos figuras públicas.

Por ahora, lo único seguro es que las imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau siguen dando de qué hablar, alimentando una historia que mezcla política, música y curiosidad mediática.