Jueves 8 de Enero, 2026
Katy Perry presume románticas vacaciones con Justin Trudeau en Instagram

La cantante estadounidense Katy Perry compartió en redes sociales fotos de unas románticas vacaciones con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mostrando momentos íntimos y familiares tras su reciente separación de Orlando Bloom.
8 enero, 2026
Katy Perry presume románticas vacaciones con Justin Trudeau y confirma nueva etapa tras su separación

Foto: Cortesía

La estrella del pop Katy Perry sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram un carrusel de fotografías de sus recientes vacaciones con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien mantiene una relación sentimental.

En una de las imágenes más comentadas, Perry aparece besando tiernamente a Trudeau en la mejilla mientras ambos disfrutan de un paseo en yate al atardecer. La cantante acompañó la serie de fotos con el título “Holidaze”, despertando reacciones entusiastas entre sus fans.

Las publicaciones también incluyeron momentos familiares junto a su ex prometido Orlando Bloom y su hija de cinco años, Daisy Dove, evidenciando la buena relación que mantienen como co-padres pese a haber anunciado su separación en julio de 2025 tras nueve años juntos.

La relación entre Perry, de 41 años, y Trudeau, de 54, tomó fuerza desde mediados de 2025, con varias apariciones públicas juntos, incluidas caminatas por Montreal y salidas románticas que alimentaron los rumores antes de hacerse oficiales. La pareja incluso debutó como tal en eventos sociales durante el cumpleaños de la cantante en octubre.

Perry ha compartido en sus redes sociales no solo imágenes cariñosas con Trudeau, sino también momentos especiales de la temporada festiva junto a su familia, reflejando una etapa de armonía personal y profesional. Según fuentes cercanas, ambos continúan disfrutando de su relación con discreción, pero sin ocultar su complicidad. 

