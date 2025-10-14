Katy Perry en posible romance con Justin Trudeau

Katy Perry sorprendió al público con un comentario que muchos interpretaron como una pista sobre un posible romance con el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Durante un concierto de su gira Lifetimes Tour, un fan subió al escenario con un cartel que decía “¿estás soltera?”, a lo que Perry respondió: “Deberías habérmelo preguntado hace unas 48 horas”, lo que reavivó las especulaciones que rondan desde hace semanas sobre su relación con Trudeau.

Las especulaciones no son infundadas, pues recientemente se difundieron fotografías en las que se ve a Katy Perry y Justin Trudeau besándose y abrazándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración pública al respecto, las imágenes indican que podría haber un romance desde hace meses, cuando fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal mientras ella realizaba la gira de conciertos por Canadá.

Por ahora, ni Katy Perry ni Justin Trudeau han confirmado explícitamente la relación. La cantante continúa con su gira internacional y el ex primer ministro mantiene un perfil reservado, dejando al público pendiente de cuál será el próximo capítulo en esta inesperada trama romántica.