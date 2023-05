Kayla Unbehaun es localizada tras 6 años de su desaparición

Autoridades de los Estados Unidos localizan a una menor desaparecida gracias a que su caso apareció en la serie “Unsolved Mysteries” (Misterios sin Resolver), presentada por la empresa de televisión por streaming Netflix.

Se trata de Kayla Unbehaun , quien presuntamente fue sustraída por su madre, Heather Unbehaun, en la ciudad de Chicago, Illinois el 4 de julio de 2017, cuando la pequeña tenía nueve años de edad, fecha en que la progenitora le dijo al progenitor de la pequeña, Ryan Iserka, que se la llevaría de campamento, pero nunca regresó.

La madre, quien había perdido la custodia de la jovencita, supuestamente aprovechó una visita a la pequeña para llevársela lejos a casi mil kilómetros del lugar en el que residían originalmente, por lo que desde ese momento la niña estaba en calidad de desaparecida.

Tras la desaparición, la familia de la pequeña intentó localizarla infructuosamente varios años, por lo que decidieron presentar su caso en la serie de Netflix para ver si alguien podía dar datos de su paradero.

Luego de aparecer su caso, un hombre identificó a la pequeña en en una tienda en Asheville, Carolina del Norte, por lo que contactó inmediatamente a las autoridades, que se presentaron en el lugar y tras hacer las comprobaciones necesarias determinaron que sí se trataba de la misma persona desaparecida en 2017.

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) confirmó la noticia y revelaba que padre e hija ya se habían reencontrado.

May 16, 2023