Ken Salazar rechaza ayudar a senadora de Morena contra la derecha

La senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lucía Trasviña, solicitó la intervención del embajador de Estados Unidos (EEUU) en México, Ken Salazar, para evitar que la derecha gane la elección presidencial.

Salazar respondió: “Yo no voto”, ante las súplicas de la senadora por Baja California Sur. Este intercambio tuvo lugar durante una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“El diálogo siempre es importante. Como Embajador de los Estados Unidos, no me involucro en la política de México. No votaré en esta elección”, señaló Ken Salazar.