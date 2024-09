¡Oficial! Kendrick Lamar protagonizará show de medio tiempo en el Super Bowl LIX

La NFL anunció este domingo que el rapero Kendrick Lamar será el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIX.

El evento se celebrará el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de New Orleans, uno de los momentos más esperados del año en el mundo deportivo y del entretenimiento.

Lamar, reconocido por su estilo único y su habilidad lírica, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

En un video publicado, expresó su entusiasmo por participar en un evento de esta magnitud.

“Qué hay, todos. Soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX. ¿Vendrán? Eso espero”, declaró el rapero.

El artista subrayó la importancia de la ocasión: “Solo hay una oportunidad de ganar el campeonato. No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans”, añadió.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar es un rapero, compositor y productor estadounidense originario de Compton, California.

Considerado uno de los artistas más influyentes de su generación, ha revolucionado la música hip hop con su estilo único, que fusiona letras profundas y un sonido innovador.

Lamar saltó a la fama en 2012 con su álbum good kid, m.A.A.d city, una obra que relataba las experiencias de su vida en Compton. Su habilidad para contar historias y abordar temas como la lucha social, la identidad y la política lo convirtió en una figura destacada en la música contemporánea.

En 2017, su álbum DAMN. ganó el Premio Pulitzer de Música, lo que consolidó su estatus como un artista trascendental que trasciende los géneros. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios Grammy y ha colaborado con grandes figuras de la música.

Más allá de su éxito en la música, Kendrick Lamar es también conocido por su activismo social y su compromiso con la comunidad afroamericana, usando su plataforma para generar conciencia sobre temas de justicia e igualdad.