Kenia Os en el Palacio de los Deportes: Precios, fecha y todo sobre su Listening Party

La cantante e influencer Kenia Os anunció oficialmente la realización de su listening party para presentar su nuevo álbum K de Karma: La Escucha, programada para el 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

El evento se presenta como una experiencia de escucha especial donde los asistentes podrán oír por primera vez la totalidad del álbum, en un formato distinto a un concierto tradicional.

Fechas clave para comprar boletos

Los organizadores confirmaron que la venta de boletos para la listening party de Kenia Os se realizará a través de Ticketmaster con los siguientes plazos:

Preventa Banamex: jueves 5 de febrero de 2026 a las 11:00 horas.

Venta general: viernes 6 de febrero de 2026 a partir de las 11:00 horas.

La plataforma oficial indica que el evento está listado para iniciar a las 20:00 horas el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes, con accesos que aparecerán en la cartelera de Ticketmaster.

Precios estimados y secciones disponibles

Según la información oficial y publicaciones recientes sobre el evento, los boletos para la listening party de Kenia Os se han reportado con precios que varían según zona dentro del recinto:

Pista: $750.25 pesos

Nivel B: $651 pesos

Nivel D: $450 pesos

Nivel E: $351 pesos

PCD: $351 pesos

General C: pendiente de anuncio oficial

Algunas áreas serán espacios de pie (como Pista y General C), mientras que otros niveles ofrecen asiento para el público.

Qué esperar del evento

La listening party de Kenia Os promete ser una experiencia íntima para los seguidores de la artista, conocidos como “Keninis”, al permitirles escuchar el material completo de K de Karma antes de su lanzamiento formal al mercado.

A diferencia de un concierto convencional, la dinámica se centra en la inmersión auditiva y visual del álbum, con la posibilidad de que Kenia Os comparta comentarios o reflexiones sobre las canciones en un ambiente diseñado para conectar con su comunidad de fans.

