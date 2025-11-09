Kevin Mier fuera seis meses tras fractura en tibia

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, quedó fuera de acción por una fractura en la tibia tras una entrada de Adalberto Carrasquilla en el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 contra Pumas.

La lesión podría mantener a Mier fuera hasta seis meses, afectando su participación en la Liguilla 2025, la Copa Intercontinental y su posible convocatoria a la Copa del Mundo 2026. El tratamiento aún no se decide: cirugía o inmovilización con yeso, con recuperación estimada de tres a seis meses según evolución.

Cruz Azul estudia solicitar la inhabilitación de Carrasquilla, quien se disculpó argumentando que su intención era despejar el balón y no lesionar al arquero. Mientras tanto, Andrés Gudiño ocupará la titularidad del equipo durante la ausencia de Mier.

El arbitraje generó polémica en el Estadio Cuauhtémoc, tras la expulsión de Lorenzo Faravelli, que facilitó la remontada de Pumas. La directiva celeste deberá manejar tanto la recuperación médica de Mier como la gestión disciplinaria y el ánimo del equipo, de cara a la Liguilla contra unas Chivas con fuerte ofensiva.

La lesión de Kevin Mier será clave para el futuro de Cruz Azul en el Apertura 2025 y marca un desafío importante para el club y su portero estrella.