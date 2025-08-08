KIA K4 Hatchback 2026: Exclusividad y dinamismo llegan a México

KIA eleva su apuesta en el segmento compacto con la llegada del nuevo K4 Hatchback 2026 a México, un vehículo que combina estilo deportivo, tecnología avanzada y una gran versatilidad.

Su lanzamiento arranca con una preventa exclusiva de solo 50 unidades de la versión GT-Line Turbo, disponibles en un llamativo y único color Sparkling Yellow. Los interesados ya pueden adquirir este modelo a través de kia.com, con un precio de $576,900 pesos para la versión GT-Line Turbo.

Este hatchback, presentado a nivel mundial en el Auto Show Internacional de Nueva York 2025, es la contraparte atlética del sedán K4 y es orgullosamente fabricado en México.

Un diseño que cautiva y un desempeño dinámico

El K4 Hatchback presume un diseño que emociona a primera vista. Se adhiere a la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia.

Su silueta es fluida y atlética, destacada por líneas tensas y detalles futuristas, como su techo flotante que se extiende hasta el portón trasero y los acabados en negro brillante que refuerzan su carácter deportivo y sofisticado.

Las versiones GT-Line incorporan una suspensión deportiva que mejora significativamente el manejo y añade emoción a cada trayecto.

Además, el K4 Hatchback GT-Line Turbo incorpora un motor 1.6 litros T-GDI turbocargado, el cual desarrolla 190 caballos de fuerza y 195 lb-pie de torque garantizando una aceleración ágil y una conducción fluida.

¿Cómo es por dentro?

El interior del K4 Hatchback destaca por su versatilidad, sin comprometer el espacio o la tecnología. Ofrece el mejor espacio trasero de su clase, tanto en altura para la cabeza como en espacio para las piernas.

Por otro lado, tiene una sorprendente capacidad de carga de 23.9 pies cúbicos detrás de la segunda fila. El tablero integra una pantalla panorámica segmentada con casi 30 pulgadas de pantallas digitales combinadas.

Entre sus características premium, se incluyen un techo panorámico ultra ancho, un sistema de sonido Harman Kardon, y asientos delanteros calefactados y ventilados con acabados en cuero SynTex.

Seguridad integral

En materia de seguridad, el KIA K4 Hatchback no escatima, posicionándose como uno de los vehículos más completos en su categoría.

Incorpora de serie seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, y control electrónico de estabilidad. Además, está disponible con hasta 29 funciones de asistencia al conductor, incluyendo 16 de serie.

Entre estas ayudas se encuentran el Monitor de Visión Periférica 360° y el Monitor de Punto Ciego con video en vivo. Como respaldo adicional, el modelo cuenta con la reconocida garantía limitada de KIA, de 10 años o 100,000 millas.

Con la preventa ya en marcha, el KIA K4 Hatchback 2026 se perfila como una propuesta significativa en el segmento compacto. Su combinación de diseño, rendimiento y tecnología busca satisfacer las expectativas de los consumidores que buscan versatilidad y dinamismo.