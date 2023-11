“Kiko” se somete a cirugía por cáncer de próstata

Este martes el medio del espectáculo tuvo una noticia impresionante y es que el actor Carlos Villagrán, famoso por su personaje de “Kiko”, reveló que se sometió a cirugía en la cual le retiraron la próstata.

“Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios” expuso para la revista People.

No obstante, el actor no profundizó más en su proceso de recuperación, pero reconoció que aún no ha efectuado su testamento por miedo.

“Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento (…) Por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, te la cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”, confesó.

¿Kiko sufre de cáncer de próstata?

Pese a que “Kiko” no reveló los motivos exactos, por lo que se sometió a la cirugía, hace unos días la periodista Inés Moreno, durante un live en su canal de YouTube, expuso que este padece cáncer de próstata.