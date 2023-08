“Killers of the Flower Moon” será lanzada en salas de cine el 19 de octubre

La película “Killers of the Flower Moon”, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, llegará a los cines de Latinoamérica el 19 de octubre de 2023. El anuncio se produce después de que la cinta debutara en el 76º Festival de Cine de Cannes, donde fue bien recibida.

La película está basada en el libro homónimo del periodista David Grann y relata los hechos ocurridos en la década de 1920. En aquel tiempo, la Nación Osage, una comunidad indígena de Oklahoma, fue víctima de una serie de asesinatos brutales. Los perpetradores eran hombres blancos que buscaban adueñarse de las tierras y el petróleo de los Osage.

Estos crímenes, conocidos como el “Reino del Terror”, evidenciaron la codicia y el racismo de la época, además de exponer la fragilidad de las comunidades indígenas ante la explotación.

La trama se desenvuelve en un entorno donde los esclavos liberados habían formado su propia economía y los Osage habían logrado un estatus social envidiable.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, se produjo el auge del KKK y la supremacía blanca, generando un conflicto cultural. Para algunos colonos blancos, esta situación se convirtió en una especie de fiebre del oro para explotar a las personas de color.

En el film, DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, un hombre blanco que se casa con Mollie Kyle (Lily Gladstone), una mujer Osage. Burkhart está involucrado en una conspiración para asesinar a miembros de la comunidad con el fin de apropiarse de sus tierras y sus reservas de petróleo. Mientras que De Niro encarna a William Hale, un empresario blanco que dirige la conspiración.

La película fue escrita por Eric Roth, con la participación del propio Martin Scorsese, quien declaró que el film es un drama histórico que explora el lado oscuro de la condición humana, pero también las complejidades de la cultura y la dinámica de la comunidad indígena.

Para Scorsese, Killers of the Flower Moon es una película que se adentra en un período histórico en el que Estados Unidos era la nación más rica y tenía la población per cápita más rica del mundo.