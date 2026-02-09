Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance en el Super Bowl 2026

La empresaria y estrella de los reallity shows Kim Kardashian, acaparó las miradas este domingo 8 de febrero de 2026 al asistir al Super Bowl LX en compañía del siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. La pareja fue captada en una de las suites de lujo del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, confirmando así los rumores que circulaban en la prensa internacional desde hace meses. Esta aparición pública marca la primera vez que ambos se muestran en un evento de alto perfil como pareja oficial.

Fuentes cercanas a la socialité indican que Kim Kardashian y el piloto británico han mantenido una relación discreta durante el último semestre de 2025. Durante el encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, se les vio compartiendo con otras celebridades, pero manteniendo una actitud cercana que no dejó dudas sobre su vínculo sentimental. La noticia ha generado un impacto masivo en redes sociales, posicionándolos como la pareja más mediática del evento deportivo.

Por su parte, Lewis Hamilton, quien se prepara para una nueva temporada en el automovilismo con Ferrari, se mostró relajado y sonriente ante las cámaras. La presencia de la pareja en el estadio coincidió con el espectáculo de apertura de Green Day y el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. Con esta confirmación, la influencia de Kim Kardashian en el mundo del deporte se extiende nuevamente, uniendo el imperio del entretenimiento de los Estados Unidos con la élite del deporte motor europeo.

La relación entre Kim Kardashian y figuras del deporte no es nueva. La fundadora de SKIMS ha estado vinculada anteriormente con atletas de la NFL y la NBA, lo que genera un patrón de interés masivo para los anunciantes y las plataformas de streaming. Estadísticamente, la aparición de figuras como Lewis Hamilton en eventos fuera del circuito de la Fórmula 1 incrementa el alcance de la marca personal del piloto en mercados norteamericanos, donde el automovilismo ha ganado una tracción sin precedentes en los últimos tres años.

Esta unión entre Kim Kardashian y el británico podría representar contratos millonarios en publicidad. Cabe recordar que Hamilton es un ícono de la moda, colaborando frecuentemente con casas de lujo, un sector donde la familia Kardashian mantiene un dominio absoluto. La logística de su aparición en el Super Bowl fue manejada con total hermetismo hasta que las cámaras de la transmisión oficial y los asistentes captaron a la pareja en la zona VIP del estadio.