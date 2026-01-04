Kirk y Arozarena jugarán con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México suma figuras a su roster

El inicio de 2026 trajo buenas noticias para el beisbol mexicano.

Los ligamayoristas Alejandro Kirk y Randy Arozarena confirmaron su participación con la selección nacional en el Clásico Mundial de Beisbol, que se disputará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Kirk debutará con la “Novena México”

Kirk, originario de Tijuana y catcher de los Blue Jays de Toronto, actuales campeones de la Liga Americana, hará su primera aparición con la selección mexicana.

Arozarena regresa con misión clara

El cubanomexicano Arozarena, jardinero de los Mariners de Seattle, volverá al combinado tricolor con la misión de superar el histórico tercer lugar de 2023, donde fue pieza clave para alcanzar el podio.

Más refuerzos confirmados

Los anuncios de Kirk y Arozarena se suman al de Jarren Duran, outfielder de los Red Sox de Boston, como parte de los peloteros confirmados hasta ahora para defender la franela mexicana.

Este torneo es el único certamen de selecciones nacionales que reúne a jugadores de Grandes Ligas.

México en el Grupo B

La selección mexicana competirá en el Grupo B, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Los partidos de este sector se jugarán del 6 al 11 de marzo en el Daikin Park de Houston.

Los dos primeros lugares avanzarán a cuartos de final, donde enfrentarán a rivales del Grupo A, integrado por Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Preparación con rivales de peso

Como parte de su preparación, México sostendrá encuentros de exhibición ante los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial, dentro de la pretemporada de la Liga del Cactus.

La confirmación de Kirk y Arozarena fortalece el roster mexicano y aumenta las expectativas rumbo al Clásico Mundial 2026.

La meta es clara: superar el histórico tercer lugar y consolidar a México como potencia en el beisbol internacional.

