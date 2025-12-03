El Kremlin enfría expectativas sobre el plan de paz entre Rusia y Estados Unidos para Ucrania

El estancamiento diplomático volvió a quedar en evidencia luego de que el Kremlin confirmara que las cinco horas de reunión entre Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no produjeron un compromiso concreto para avanzar en un plan de paz en Ucrania. El encuentro, uno de los más extensos del año entre ambas delegaciones, expuso que, aunque existe terreno discutible, las diferencias estructurales siguen frenando cualquier acuerdo.

El ángulo central de la reunión —la posibilidad real de un entendimiento entre Moscú y Washington— se mantuvo sin avances sustantivos, pese a que el Kremlin calificó el diálogo como “útil, constructivo y sustancioso”. La contradicción entre la falta de resultados y el tono relativamente optimista refleja una diplomacia que intenta preservar canales abiertos sin comprometer posiciones fundamentales.

La delegación rusa enfatizó que, aunque las posiciones no están “más lejos” que antes, tampoco existe un compromiso que permita hablar de progreso. Esta fue la sexta reunión del año entre Putin y Witkoff, lo que demuestra la insistencia estadounidense en persuadir a Moscú de aceptar los lineamientos del plan original impulsado por Donald Trump, acompañado ahora por cuatro documentos adicionales entregados por el propio emisario.

El punto más delicado —y que definió el curso de la conversación— fue la cuestión territorial, especialmente la exigencia rusa de una retirada ucraniana incondicional del Donbás. Para Moscú, este elemento es imprescindible para cualquier acuerdo duradero, mientras que para Estados Unidos y Kiev sigue siendo una condición inaceptable, lo que explica por qué esta área permanece como la principal barrera de negociación.

Putin aprovechó el encuentro para expresar apoyo a varios puntos del plan estadounidense, pero también lanzó críticas directas a otros, manteniendo su postura de que algunas propuestas no garantizan estabilidad a largo plazo. Además, señaló que la actitud de los países europeos continúa siendo “destructiva”, un mensaje que busca evidenciar divisiones en Occidente y reforzar el papel central de Washington en estas conversaciones.

El Kremlin también dejó claro que los avances futuros determinarán si puede retomarse la reunión entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, cancelada previamente en Budapest. Esta posibilidad queda ahora supeditada al ritmo de las negociaciones y a la capacidad de ambas partes para reducir tensiones en el corto plazo.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la presencia de una intérprete acompañando a Witkoff, algo que había sido motivo de fuertes críticas en reuniones anteriores. También participó Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, cuya presencia subraya la importancia política del encuentro para la Casa Blanca.

