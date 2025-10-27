¡Llegan donas Krispy Kreme a Costco!
La cadena de supermercados Costco anunció la integración de las donas Krispy Kreme a sus estantes, movimiento que marca un paso más allá del despacho tradicional en tiendas de Krispy Kreme, e introduce una estrategia de gran volumen que parece apuntar tanto al cliente habitual como al comprador por lotes.
La puesta en marcha ha arrancado en tiendas de Estados Unidos, donde se ofrecen cajas de 15 unidades por un precio que ronda los 16 dólares. Krispy Kreme busca ampliar su red de distribución más allá del punto de venta clásico; por otro lado, Costco añade un producto de alta rotación que complementa su oferta de panadería y snacks ofertados por caja.
En las tiendas de México no se descarta la introducción de donas Krispy Kreme, siempre y cuando, la operación funcione en Estados Unidos. La apuesta por ahora es, ofrecer frescura y garantizar volumen.
Para aquellos socios conocedores, este paso marca un regreso nostálgico, pues hace años, algunas tiendas Costco tenían sus propias donas glaseadas al estilo Krispy Kreme, y algunas incluso contaban con esas icónicas máquinas para hacer donas en sus panaderías.
