Krispy Kreme lanza donas inspiradas en Harry Potter: sabores mágicos llegan a México

La magia del mundo de Harry Potter ha aterrizado en México y lo hace de una manera deliciosa: a través de las nuevas donas de Krispy Kreme. La famosa cadena de repostería lanzó oficialmente su colaboración especial Harry Potter x Krispy Kreme, que incluye una colección limitada de cinco donas inspiradas en las casas de Hogwarts y en el emblemático Sombrero Seleccionador.

Lee más: Bebé abandonada en el metro de la CDMX murió

Una experiencia mágica en cada dona

La colección busca recrear la esencia de cada casa de Hogwarts, ofreciendo sabores y diseños únicos para los verdaderos fanáticos de la saga:

Gryffindor™ Doughnut : rellena con crema sabor cookie butter, cubierta con glaseado rojo, crumble de Biscoff y el escudo de la casa.

Slytherin™ Doughnut : elaborada con la clásica Original Glazed, cubierta con remolinos de chocolate y buttercream verde, además del emblema de Slytherin .

Hufflepuff™ Doughnut : rellena de crema brown butter toffee, bañada en glaseado amarillo y decorada con trozos de galleta y el escudo de la casa.

Ravenclaw™ Doughnut : dona glaseada con arándano, espolvoreada con sprinkles azules y el emblema de Ravenclaw .

Sorting Hat™ Doughnut: la más misteriosa de todas, ya que su relleno cambia de color según la casa que te toque. Está cubierta de chocolate, estrellas brillantes y decorada con el famoso Sombrero Seleccionador.

¿Llegarán con traducción al español?

Hasta el momento, los nombres de las donas se mantienen en inglés, tal como fueron lanzados en Estados Unidos y Canadá. Todo indica que en México se conservarán así, con el fin de respetar la experiencia original de la saga y su identidad global.

No es la primera vez que Krispy Kreme sorprende con colaboraciones temáticas. En años recientes, la cadena ha trabajado con franquicias como Pokémon y Santa Claus, pero ahora la llegada de Harry Potter ha generado gran expectativa entre los consumidores mexicanos, tanto por la fuerza del fandom como por la estética de las donas, que evocan directamente al universo mágico.

Las donas de Harry Potter estarán disponibles en tiendas seleccionadas de Krispy Kreme México y a través de aplicaciones de entrega por tiempo limitado. La campaña se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, tanto para los seguidores de la saga como para los amantes de los postres originales y temáticos.