Kristin Cabot denuncia acoso tras video viral en concierto del Coldplay

La ejecutiva Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer, denunciará haber sido víctima de acoso constante, doxxing y hasta 60 amenazas de muerte, luego de que imágenes suyas se viralizaran durante un concierto de Coldplay en Boston, Massachusetts.

De acuerdo con entrevistas difundidas por BBC News, The Times y The New York Times, el hostigamiento persistirá meses después del episodio ocurrido en julio, cuando el video comenzó a circular masivamente en redes sociales y plataformas digitales.

Las imágenes mostrarán a Kristin Cabot abrazando a Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer, instantes antes de que ambos intentaran ocultarse de la cámara. El momento se volverá viral tras una broma del vocalista de Coldplay desde el escenario, lo que detonará la difusión global del clip.

Tras la exposición pública, Astronomer suspenderá a Andy Byron, abrirá una investigación interna y posteriormente aceptará su renuncia. Días después, Kristin Cabot también dejará su cargo como responsable de Recursos Humanos, en medio de la presión mediática.

Según The Times, la ejecutiva señalará que actualmente buscará reincorporarse al mercado laboral, pero enfrentará rechazo debido a la notoriedad del caso. Indicará que su figura se convertirá en un meme y que su trayectoria profesional quedará severamente dañada.

En su testimonio recogido por The New York Times, Kristin Cabot afirmará haber recibido mensajes intimidatorios, además de la publicación de datos personales en línea. Detallará que llegó a recibir cientos de llamadas diarias y que el acoso escaló a decenas de amenazas de muerte.

La exdirectiva también relatará a BBC News que paparazzi se apostaron frente a su domicilio y que sus hijos modificarán rutinas escolares y sociales por temor y vergüenza, ante la exposición derivada del video del concierto de Coldplay.

En declaraciones a medios internacionales, Kristin Cabot sostendrá que asumirá la responsabilidad por su conducta, negará haber mantenido una relación íntima con Andy Byron y reconocerá que actuó de manera inapropiada tras consumir alcohol. Señalará que, pese a ello, el volumen de ataques se concentrará mayoritariamente en su persona.

Finalmente, la ejecutiva afirmará que el daño no ha concluido, aunque comenzará a retomar algunas actividades personales. En contraste, Andy Byron no ofrecerá declaraciones públicas y Astronomer reiterará que una supuesta declaración atribuida a él fue falsa, subrayando que la empresa exige estándares de conducta y responsabilidad a sus directivos.