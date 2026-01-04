Kwon Mina estrella de K-pop habría intentado quitarse la vida
La comunidad internacional del K-pop expresó preocupación luego de que se diera a conocer que Kwon Mina, exmiembro de AOA, atravesó un delicado episodio emocional durante el inicio del Año Nuevo, del cual logró salir con vida tras recibir ayuda oportuna.
La alerta se encendió cuando la artista compartió mensajes en redes sociales donde reconocía no estar mentalmente estable, situación que rápidamente fue interpretada como un llamado de auxilio por parte de seguidores.
En esos textos, difundidos y posteriormente eliminados, la cantante recordó experiencias dolorosas relacionadas con un proceso judicial por agresión sexual, el cual, aunque reconocido, no prosperó legalmente, hecho que habría profundizado su afectación emocional.
Horas más tarde, se confirmó que la exidola fue encontrada inconsciente y auxiliada antes de que la situación se agravara, lo que permitió su atención inmediata y evitó consecuencias mayores.
La reacción en plataformas digitales fue inmediata, con mensajes de solidaridad, pero también con críticas hacia el acoso que la artista ha enfrentado de manera recurrente desde su salida de AOA.
Este nuevo episodio se suma a antecedentes registrados en 2020 y 2021, cuando Kwon Mina fue hospitalizada tras situaciones similares, las cuales vinculó al trato recibido durante su etapa en el grupo.
Kwon Mina formó parte de AOA desde 2012, alcanzando notoriedad con éxitos como Miniskirt, Like a Cat y Heart Attack, además de desarrollar trabajos de actuación en televisión.
Tras dejar la agrupación en 2019, la artista se mantuvo alejada parcialmente de los escenarios, mientras su situación personal continuó siendo tema de atención pública dentro y fuera de Corea del Sur.
