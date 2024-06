¡Ya firmó! Kylian Mbappé, nuevo jugador del Real Madrid

Luego de las múltiples especulaciones que surgieron en días anteriores sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid, esta mañana las redes sociales se inundaron de una actualización trascendental.

LEER MÁS: ¡El rey de Europa! Real Madrid vence al Dortmund y conquista su decimoquinta Champions

Fue Fabrizio Romano, reconocido periodista deportivo especializado en revelar integraciones futbolísticas a nivel mundial, quien confirmó que el delantero francés ya firmó y completó el proceso correspondiente para ingresar a las filas de la escuadra ‘Merengue’.

Específicamente, desde su cuenta de ‘X’ compartió un video y una imagen donde asegura que en próximos días, los recién campeones de la UEFA Champions League darán a conocer la fecha de la presentación oficial del jugador estrella:

La noticia llega luego de anunciar que el futbolista profesional no renovó contrato con el cuadro parisino del PSG, por lo que próximamente arribará a tierras españolas como agente libre.

🚨 Kylian Mbappé to Real Madrid. HERE WE GO. pic.twitter.com/hKfag3Hmru

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024