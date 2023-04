Los crossovers de Hollywood: de Bad Bunny y Kendall Jenner a Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Primero fue Bad Bunny y Kendall Jenner, luego Selena Gomez y Zayn Malik, ¿y ahora se suma Kylie Jenner y Timothée Chalamet a la lista de rumores de parejas? Bueno, la cuenta de Instagram Deux Moi, conocida por publicar chismes de celebridades ha sacado a la luz un nuevo rumor: la socialité Kylie Jenner estaría saliendo con el actor Timothée Chalamet. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Según la cuenta, múltiples fuentes anónimas han confirmado la relación entre Jenner y Chalamet, la cual habría comenzado durante la última edición de Paris Fashion Week en enero pasado. Además, se dice que la pareja planea asistir a Coachella el próximo fin de semana.

Aunque no hay pruebas fotográficas que confirmen la relación, la cuenta Deux Moi tiene un historial de aciertos en cuanto rumores de relaciones entre celebridades. Esto ha generado expectativa entre los fans de ambos.

Por su parte, el medio de entretenimiento Page Six, también ha confirmado que ambos han estado juntos en el pasado. En un evento en el que también estuvieron presentes Bad Bunny, Kendall Jenner, Zack Bia y Russell Westbrook.

Las reacciones de los usuarios en las redes sociales han sido variadas. Algunos se han mostrado sorprendidos y otros han expresado su desaprobación. Otros usuarios han relacionado este rumor con la idea de que Kris Jenner, madre de las hermanas, estaría creando relaciones sin sentido para generar atención mediática.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet han confirmado o desmentido la noticia. Por lo tanto, todo sigue siendo un rumor y habrá que esperar para ver si hay algún tipo de confirmación por parte de los involucrados o de alguna fuente confiable.

A continuación te mostramos algunas de las reacciones de los usuarios:

Como que Kylie Jenner y Timothée Chalamet están juntos!! No hombre!! Lo que ahora necesito es un grupo de apoyo no supero aún lo de Kendall y Bad Bunny y me salen con esto pic.twitter.com/0qU1N6qjme

— Don Gaby (@gabriel98118964) April 7, 2023