Kylie Minogue llevará su “Tension Tour” a México en 2025

La estrella australiana Kylie Minogue confirmó que su próxima gira, “Tension Tour”, llegará a Latinoamérica.

La cantante compartió su emoción por llevar su espectáculo a varias ciudades de América Latina, incluyendo México, donde sus seguidores han esperado ansiosos su regreso.

La gira toma su nombre de sus dos más recientes discos, Tension y Tensión II, de los cuales se desprenden éxitos como “Taboo” y “Things We Do for Love”.

“Los veo Latinoamérica, tengo escalofríos de emoción…. ¡Argentina! ¡Uruguay! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México! Va a hacer calor como chile-le-le”, escribió la cantante en Instagram.

¿Dónde serán los conciertos de Kylie Minogue en México?

Hasta el momento, Kilye Minogue tendrá tres presentaciones en México.

La cantante se presentará en la Ciudad de México el 22 de agosto, en Guadalajara el 24 y en Monterrey el 26, del mismo mes.

Fechas de venta de boletos

Los boletos estarán disponibles en una venta anticipada exclusiva para fans a partir del 25 de octubre a las 9:00 horas a través de Ticketmaster.

Posteriormente, la preventa para tarjetahabientes de Citibanamex comenzará el 30 de octubre a las 11:00 horas, y la venta general se abrirá el 31 de octubre a la misma hora.