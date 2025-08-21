La Adictiva pierde visa de trabajo para Estados Unidos

La Adictiva, una de las bandas más reconocidas del regional mexicano, atraviesa un momento complicado tras la pérdida de su Visa de trabajo para ingresar a Estados Unidos, lo que pone en riesgo su gira de presentaciones en distintas ciudades del país vecino.

De acuerdo con reportes de la periodista Tere Aguilera, la agrupación no consiguió renovar el documento migratorio y, al intentar ingresar a territorio estadounidense, se les negó la entrada y se procedió al retiro de la visa. Este hecho genera incertidumbre entre los seguidores que ya habían adquirido boletos para los conciertos programados en septiembre.

Aunque en los portales oficiales de venta de entradas aún se muestran las fechas confirmadas, no se han emitido comunicados formales sobre posibles cancelaciones o reprogramaciones. Fuentes cercanas indicaron que tanto los organizadores como La Adictiva estarían evaluando distintas alternativas para no dejar a su público sin espectáculo.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda mantiene una sólida base de fanáticos tanto en México como en Estados Unidos. Recientemente celebraron el éxito de la canción “Te doy mi palabra”, en colaboración con Tapy Quintero, la cual logró posicionarse entre los temas más sonados en plataformas como MonitorLatino.

La Adictiva interpreta del corrido “JGL”, en conjunto con Luis R Conríquez, una pieza que hace referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha generado tanto reconocimiento como polémica dentro del género.

La situación de la agrupación no es un caso aislado. Otras figuras del regional mexicano, como Grupo Firme, Luis R Conríquez, Edén Muñoz y Javier Rosas, han enfrentado obstáculos similares relacionados con trámites migratorios que han derivado en retrasos, cancelaciones y ajustes en sus giras internacionales.

Por el momento, los seguidores deberán esperar un anuncio oficial que confirme si las presentaciones se mantienen en pie o si se darán a conocer cambios en los próximos días. Mientras tanto, la expectativa crece en torno al futuro inmediato de La Adictiva en los escenarios internacionales.