La más reciente edición de la Baja 1000, cerró con un notable éxito: según autoridades locales, aproximadamente 150 mil personas acudieron al evento, y no se reportaron incidentes mayores, lo que permitió calificar la carrera como un “saldo blanco”.

Este resultado favorable se atribuye en gran medida a un operativo de seguridad cuidadosamente planeado y ejecutado. La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, destacó la coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y otras instancias estatales y federales, incluyendo Sedena, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Parte central del operativo se desplegó en zonas de alta concentración: los cuerpos de seguridad mantuvieron vigilancia constante en los puntos turísticos, en las áreas de festejo y especialmente en el arroyo de Ensenada, donde se colocaron señalizaciones y controles de acceso para garantizar el flujo ordenado y seguro de espectadores.

La alcaldesa también reconoció el papel de la ciudadanía. Su comportamiento responsable, junto con la pronta atención de los servicios de emergencia, fue clave para que la Baja 1000 transcurriera sin hechos lamentables. Además, señaló que el evento generó una ocupación hotelera de hasta el 90 %, lo que refleja un impulso económico importante para la región.

Este cierre exitoso refuerza la reputación del estado como epicentro del deporte motor, sino que también subraya la capacidad institucional para organizar eventos de gran escala y riesgo potencial. Para muchos en la comunidad local, la Baja 1000 fue no solo una carrera, sino una confirmación de que la ciudad puede combinar turismo, adrenalina y seguridad sin sacrificar uno por el otro.

La Baja 1000 reúne a pilotos de México, Estados Unidos y otros países, lo que genera un importante movimiento económico en cada lugar sede.