‘La Bestia’ traslada a Trump y Putin en Alaska para cumbre decisiva

Donald Trump y Vladimir Putin se encuentran reunidos este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage. Este encuentro puede ser clave para el futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania, tras más de tres años y medio de guerra.

A su llegada a Alaska, los líderes caminaron por la alfombra roja, se saludaron con un apretón de manos y posaron para fotos antes de subirse a la limusina presidencial blindada conocida como “La Bestia”, camino al lugar de la reunión. Este gesto simbólico subraya la magnitud de las conversaciones que iniciaron en Anchorage, Alaska.

La última vez que ambos líderes estuvieron cara a cara fue en 2019, durante la Cumbre del G20 en Japón.

¿Qué es La Bestia?

“La Bestia”‘, el vehículo presidencial de Donald Trump, es mucho más que una limusina; es un búnker móvil diseñado para la máxima seguridad. Trump utiliza la versión 2.0 de este formidable auto, fabricado por General Motors sobre el chasis de un camión Chevrolet Kodiak.

Este coloso sobre ruedas mide casi seis metros de largo y pesa alrededor de ocho toneladas. Cuenta con un blindaje de hasta ocho pulgadas de espesor, y sus ventanas tienen tres pulgadas.

“La Bestia” integra sistemas de defensa avanzados, incluyendo el manejo de códigos nucleares, dispensadores de gas lacrimógeno, cerraduras eléctricas y visión nocturna. Además, incluye equipo médico esencial, como un suministro de sangre del presidente Trump.

Su fabricación tuvo un costo aproximado de 1.5 millones de dólares. Este modelo vino a reemplazar a La Bestia I, que estrenó Barack Obama.

Es importante señalar que Putin llegó en su propio vehículo blindado, el Aurus Seniat, también un fortín rodante con características comparables, que incluye una reserva de sangre del propio Putin.

Un encuentro en formato evolutivo

La cumbre, inicialmente concebida como un encuentro “uno a uno”, fue modificada por Estados Unidos a un formato “tres a tres” a último momento.

La delegación de Washington está conformada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff. Por su parte, la representación de Moscú incluye al canciller Sergei Lavrov y al diplomático senior Yuri Ushakov.

Curiosamente, no se observaron otros funcionarios dentro del vehículo presidencial al inicio del encuentro, lo que sugiere que los líderes podrían haber tenido unos minutos a solas en “La Bestia” antes de la reunión formal.

La información sobre esta cumbre crucial se encuentra en desarrollo, ya que la reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sigue en curso en Alaska.