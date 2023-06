La carta que el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann entregó a la policía

Christian Brueckner, quien es el principal sospechoso de la desaparición de la pequeña niña británica Madeleine McCann, de la cual nada se sabe desde el 3 de mayo de 2007, mediante una carta se deslinda de dicha desaparición.

Dicha misiva fue enviada junto con algunos dibujos a los policías de la cárcel alemana en la que Brueckner se encuentra prisionero por haber violado a una mujer de 72 años en 2005.

“No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Madeleine porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio”.