La Casa de los Famosos México 2025: ¿Cuánto costará ver la gran final en Cinépolis y Cinemex?

La Casa de los Famosos México 2025 está por concluir y el desenlace de esta intensa temporada se proyectará en salas de cine del país. Por primera vez, los seguidores del reality podrán vivir la gran final en pantalla gigante, una experiencia que combina la emoción de la televisión con la atmósfera cinematográfica. La preventa de boletos ya está disponible para asegurar un lugar en este evento único.

Fecha, hora y cadenas de cine confirmadas

El evento culminante, donde se definirá al ganador, está programado para el domingo 5 de octubre. La transmisión televisiva de la gala comienza a las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México). Cinépolis ha anunciado que sus funciones comenzarán a las 8:30 p.m..

Las cadenas Cinépolis y Cinemex han confirmado la transmisión de esta última gala en México. Cinemex, sin embargo, aún no ha detallado los horarios o sedes de sus funciones. Es importante destacar que los seguidores deben consultar la disponibilidad, ya que la proyección no estará en todas las sucursales.

Precios de la preventa de boletos y formatos

La preventa de boletos para el desenlace del reality comenzó desde el pasado 30 de septiembre en los canales digitales de las exhibidoras. Los precios varían significativamente entre las dos cadenas principales que participan. Ambas empresas han limitado la proyección al formato tradicional, excluyendo salas especiales como IMAX.

En Cinépolis, el boleto para este “evento” tiene un precio de $50 MXN más un cargo por servicio. En el caso de Cinemex, el costo de la entrada es de $115 MXN para adultos y $95 MXN para adultos mayores. Los fanáticos ya pueden asegurar su lugar en las salas para no perderse ningún detalle.

¿Quiénes son los finalistas de la temporada 2025?

Seis habitantes permanecen dentro de la competencia, luchando por el título tras la salida de Aarón Mercury. Los finalistas que se disputan el premio son:

Mar Contreras, quien conquistó al público con su carisma

Aldo de Nigris, exfutbolista querido por sus ocurrencias

Abelito, la revelación de la temporada señalado por su carisma y ocurrencias junto con Aldo

Alexis Ayala, querido por unos, odiados por otros

Dalilah Polanco, la perfeccionista, actitud que proboco molestias dentro y fuera de la casa

Shiky, siempre mostro su apoyo a los jovenes de la casa

¿La experiencia en cine o en casa?

Ver la final de LCDLFM 2025 en el cine ofrece una experiencia única y un giro divertido al programa. Los asistentes podrán comentar, reír y emocionarse al mismo tiempo con cada giro del programa, reviviendo las estrategias y los conflictos de la temporada.

Para aquellos seguidores que no puedan asistir al cine, la gala donde se revela al ganador será transmitida en vivo por el canal Las Estrellas o a través de Vix Premium. Los detalles y momentos destacados también se comparten en la pregala, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, que se emite a partir de las 8:00 p.m. solo por Vix Premium.