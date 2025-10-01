La Casa de los Famosos 2025: ¿Quién se quedará sin los 4 millones y saldrá HOY? y ¿Como votar?

Con solo seis celebridades luchando por el premio mayor tras 10 semanas de intensa competencia, La Casa de los Famosos México 2025 ha entrado oficialmente en su semana final. El público tiene el control total para determinar quién abandonará la casa hoy y, finalmente, quién se llevará los 4 millones de pesos.

¿Quién será el Sexto Lugar de LCDLFM 2025?

Desde la Ciudad de México, se ha confirmado que la identidad del sexto finalista será revelada durante la gala de este miércoles 1 de octubre. La transmisión de la penúltima gala, producida por Televisa, iniciará a las 20:30 horas (hora de México) por el canal Las Estrellas y la plataforma ViX Premium.

Los seis habitantes que aspiran al triunfo son:

Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

Shiky

Alexis Ayala

Aldo de Nigris.

Mar Contreras se consolidó como la primera finalista, mientras que Abelito aseguró su pase el 26 de septiembre; el resto se definió en la última gala de eliminación del 28 de septiembre.

Las encuestas hechas por fans en redes sociales, usadas como tendencia, sugieren un panorama cerrado para la eliminación de esta noche. La tendencia de votación indica que Mar Contreras es la persona que menos votos ha recibido, seguida muy de cerca por Alexis Ayala. Por otra parte, los favoritos para coronarse son el creador de contenido Aldo de Nigris y Dalilah Polanco.

Alerta: El Sexto Lugar no recibe premio monetario

Una alerta importante para los seguidores es que el sexto lugar, al igual que el resto de los finalistas (a excepción del ganador), no recibirá ningún premio monetario como estímulo económico. Esta política es exclusiva de la producción mexicana, a diferencia de otros formatos internacionales.

El premio principal de 4 millones de pesos será asignado exclusivamente a la celebridad más votada por el público en la ceremonia final. A pesar de no recibir dinero, la exposición en pantalla permite a los concursantes obtener contratos para futuros proyectos, elevando su nivel de popularidad.

Pasos Clave para Votar por el Ganador

Las votaciones son positivas, lo que significa que eliges a tu favorito, y se realizan exclusivamente en la plataforma digital oficial del reality. Durante esta última semana, las votaciones se abren alrededor de las 8:00 p.m. en las pre-galas y se mantienen hasta el cierre anunciado en vivo por Galilea Montijo.

Para participar, debes ingresar al sitio oficial o escanear el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión en Las Estrellas o ViX. Si tienes suscripción a ViX Premium, puedes emitir hasta 10 votos. Quienes no tienen ViX Premium pueden crear una cuenta gratuita y votar 1 vez por día por su finalista.

El desenlace del programa, y la revelación del gran ganador, tendrá lugar el domingo 5 de octubre de 2025. La gran final será transmitida en vivo a partir de las 8:30 p.m. (hora del centro de México) por Las Estrellas, Canal 5 y ViX.