La celda de los milagros: La emotiva historia de Omar Chaparro que llega a Cinépolis

“La celda de los milagros” es el conmovedor regalo cinematográfico que el público mexicano recibirá este 25 de diciembre, marcando la apuesta más emotiva y significativa de la temporada. La película, dirigida por Ana Lorena Perez Ríos, propone un profundo viaje emocional hacia los rincones más oscuros y luminosos del espíritu humano. La trama se centra en una historia de inocencia, el amor de un padre y la esperanza.

El sensible rol

El reconocido actor Omar Chaparro encabeza el elenco, ofreciendo una de las interpretaciones más emotivas de su carrera. Chaparro encarna a Héctor, un hombre con una condición neurológica que se destaca por ser un padre ejemplar. Debido a una confusión, Héctor es acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero por el cual querrán que pague con su propia vida.

LEE MÁS: Crisis de ‘La Chica Dorada’: Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami

Dentro de la cárcel, el carisma y la bondad de Héctor le ayudarán a ganarse el cariño de sus compañeros de celda. Estos compañeros velarán por él, mientras buscan la manera de poder hacer que salga y pueda reunirse de nuevo con su hija Alma. Mariana Calderón interpreta a Alma, una niña cuyo lazo inquebrantable con su padre logra iluminar los espacios más oscuros.

Producción de primer nivel

El reparto que acompaña a Omar Chaparro reúne a figuras destacadas del cine mexicano y latinoamericano. Entre ellos se encuentran Gustavo Sánchez Parra (conocido por Amores Perros), Natalia Reyes Reyes (Terminator: Dark Fate), y Arturo Ríos (La Casa de las Flores), entre otros.

reúne a figuras destacadas del cine mexicano y latinoamericano. Entre ellos se encuentran (conocido por Amores Perros), (Terminator: Dark Fate), y (La Casa de las Flores), entre otros. La cinta fue escrita por Patricio Saiz y cuenta con un equipo creativo de primer orden. Por ejemplo, el diseño de producción estuvo a cargo de Jonny Torres y la dirección de fotografía de Paulo Pérez .

y cuenta con un equipo creativo de primer orden. Por ejemplo, el diseño de producción estuvo a cargo de Jonny Torres y la dirección de fotografía de . Aunque la película recrea con minuciosidad la atmósfera de un pequeño pueblo ubicado en el sur de México, el rodaje de la producción se llevó a cabo en diversas locaciones de Colombia. Específicamente, la filmación ocurrió en ciudades como Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca.

LEE MÁS: “Pobre de tu novia”: Kim Shantal confronta a Eleazar Gómez por incómodos halagos

La luz se abre paso en la oscuridad

El proyecto es impulsado por Secuoya Studios y Black Sheep Productions, sumando una colaboración internacional que potencia la ambición narrativa. Se estima que más de 350 personas participaron diariamente en la compleja filmación, combinando la complejidad técnica con una fuerte visión artística. Para la directora Ana Lorena Perez Ríos, La celda de los milagros es, ante todo, una historia de inocencia y de fe. Ella la describe como “mirar el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios”. Esta producción es un recordatorio de que “incluso en los lugares más devastados, la luz puede abrirse paso”. Distribuida a nivel nacional por Cinépolis Distribución, la película invita al público a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la capacidad humana de resistir ante la injusticia.