La cerveza habría impulsado el origen de la agricultura

Un equipo de investigación liderado por la profesora de arqueología, Li Liu, de la Universidad de Stanford, descubrió en una cueva de Israel evidencias de producción de cerveza que datan de hace aproximadamente 13 mil años. Este hallazgo sugiere que la necesidad de elaborar esta bebida fermentada pudo ser el motor principal para el origen de la civilización y la agricultura en el Medio Oriente, precediendo por milenios a la domesticación de cereales para la producción de pan.

El estudio analizó residuos de morteros de piedra en la cueva de Raqefet, donde se identificaron rastros de una operación de elaboración de alcohol a gran escala por parte de los natufienses. La investigadora Li Liu señaló que este hallazgo representa el registro más antiguo de alcohol fabricado por el hombre en el mundo, lo que replantea el debate histórico sobre qué surgió primero: si el pan o la cerveza.

Según los expertos de la Universidad de Stanford, la elaboración de alcohol no fue necesariamente un resultado del excedente agrícola, sino que se desarrolló inicialmente para fines rituales y necesidades espirituales. La doctora Li Liu explicó que el descubrimiento indica que estas prácticas sociales ocurrieron de forma previa a la agricultura establecida, funcionando como un mecanismo de organización social en comunidades jerárquicas del Medio Oriente.

Los investigadores lograron identificar que los natufienses utilizaban un proceso de tres etapas para transformar el trigo y la cebada en una bebida similar a una papilla fermentada. Este proceso incluía la creación de malta mediante la germinación de granos, su posterior machacado y calentamiento, para finalmente permitir la fermentación con levaduras silvestres. La arqueología ha permitido recrear estos pasos en laboratorio para confirmar la similitud con los residuos encontrados en las piezas de hace 13 mil años.

Este tipo de innovaciones tecnológicas demuestran que el consumo de cerveza era una parte integral de los banquetes rituales que veneraban a los muertos en el cementerio de la cueva Raqefet. La investigadora de la Universidad de Stanford destacó que no buscaban alcohol originalmente, sino entender qué alimentos vegetales consumían los cazadores-recolectores, revelando accidentalmente un pilar fundamental en el origen de la civilización.

Finalmente, el equipo multidisciplinario concluyó que los vínculos emocionales y sociales de los grupos humanos con sus ancestros impulsaron la creación de tecnologías complejas. La producción de cerveza en el Medio Oriente funcionó como un catalizador social que, con el tiempo, derivó en la necesidad de cultivar la tierra de manera constante, marcando el inicio formal de la agricultura en la historia de la humanidad.

