La cruda tras excesos en estos días festivos

Durante las fiestas decembrinas, uno de los efectos más frecuentes tras los excesos es la cruda, un malestar general que aparece luego del consumo elevado de bebidas alcohólicas. Especialistas señalan que esta condición se manifiesta con dolor de cabeza, fatiga, náuseas y deshidratación, resultado del impacto del alcohol en el organismo y de la pérdida de líquidos y sales minerales.

Ante este escenario, se recomendará como primera medida hidratarse de forma constante, mediante agua natural o bebidas con electrolitos, para ayudar al cuerpo a recuperarse. Asimismo, se aconsejará descansar lo suficiente, ya que el sueño permitirá que el organismo procese el alcohol restante y reduzca los síntomas asociados a la cruda.

Otro punto clave para aliviar el malestar será comer ligero, optando por alimentos suaves como caldos, tostadas o galletas saladas, que ayudarán a estabilizar el estómago y reponer energía. En caso de dolor intenso, se podrá tomar analgésicos como ibuprofeno o aspirina, siempre después de comer y con moderación, evitando combinarlos con alcohol.

Entre las recomendaciones principales, especialistas insistirán en evitar el café, ya que su efecto diurético puede empeorar la deshidratación, así como no tomar alcohol para “curar” el malestar, práctica que solo prolonga los síntomas.

Aunque la cruda suele desaparecer en un lapso de 24 horas, se advertirá que, si los síntomas se agravan, será necesario buscar atención médica inmediata.

