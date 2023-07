La cruzada de AMLO contra Xóchitl, al terreno penal

Nos hacen ver que lo que ya es una cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez no quedará en el terreno declarativo, sino que será respondida con denuncias penales. Nos recuerdan que la hidalguense ganó el primer round ante el INE, con su queja sobre la intervención presidencial en la batalla electoral y le quedan un par de asuntos por resolver, incluida la denuncia por violencia política de género. A eso hay que sumar las acciones legales que anuncia doña Xóchitl por la información que publicó el jefe del Ejecutivo sobre actividades privadas de sus empresas. Doña Xóchitl, nos cuentan, está decidida a responderle al presidente, desmentirlo, burlarse de sus datos poco rigurosos y llevar el tema al terreno penal, por violación a leyes específicas y para que quede el registro oficial de la mano negra desde el poder en la contienda.

¿Vacío legal en Cancillería?

Donde empieza a haber preocupación, nos cuentan, es en el Senado, debido a que sin hacer mucho ruido se ha ido consumando el relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como si no fuese necesaria la ratificación del nombramiento de Alicia Bárcena como la nueva canciller. Nos hacen ver que doña Alicia ya ha estado en representación del país en eventos internacionales y ayer firmó con la subsecretaria Carmen Moreno Toscano el acta de entrega recepción de la dependencia. Senadores nos comentan que no tienen nada contra la funcionaria designada, pero les preocupa que el vacío legal genere problemas en temas delicados. Y sólo podrán ratificarla en septiembre, cuando se abra el periodo ordinario, así que sugieren que por ahora no firme nada a nombre de México

Militares mexicanos presos recuren a la CIDH

Nos aseguran que militares detenidos durante la guerra contra el narcotráfico y que llevan años en prisión preventiva están recurriendo a organismos internacionales para que revisen sus casos. Uno de ellos, nos comentan, es el subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández, quien envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que expone que lleva 12 años encarcelado sin que se demuestre su culpabilidad en la muerte de un integrante de “Los Zetas”, en hechos registrados en 2011 en operaciones contra la delincuencia organizada. Recluido en el Campo Militar 1-A, Tadeo Hernández considera que se ha violado su presunción de inocencia, el debido proceso y sus derechos humanos. Nos cuentan que varios militares se organizan para denunciar ante la CIDH procesos viciados tanto en el fuero civil como el militar.

Dante no va con el PRI, pero sí con expriistas

Nos cuentan que luego de que el exgobernador priista de Hidalgo Omar Fayad pasó la estafeta a la administración de Morena y que no ocurrió el pronóstico de algunos de que sería embajador, el plan B es entrar a Movimiento Ciudadano. Nos cuentan que tras estar presente esta semana en el acto de Mexicolectivo, tuvo un acercamiento con el líder nacional naranja, Dante Delgado y que quedaron de sentarse de nuevo para aterrizar su adhesión a MC junto con 8 diputados locales y 16 alcaldes hidalguenses. Así que, con el PRI ni a la esquina, pero con los salidos del tricolor sí.