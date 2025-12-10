“La dignidad es innegociable”: CEDH reafirma su compromiso en el Día Internacional de los Derechos Humanos

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos encabezó un acto conmemorativo donde se reiteró la importancia de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de las libertades fundamentales. La ceremonia reunió a representantes de instituciones públicas, academia, colectivos ciudadanos y personas defensoras que trabajan diariamente para transformar realidades en Baja California Sur.

Durante su intervención, Charlene Ramos Hernández, presidenta del organismo, subrayó que la defensa de los derechos humanos no es un acto simbólico ni una tarea aislada, sino una labor cotidiana que exige compromiso social y voluntad política para atender desigualdades, violencias, discriminaciones y omisiones institucionales.

“La dignidad humana es innegociable; no depende de circunstancias, gobiernos ni voluntades. Es el punto de partida de cualquier sociedad que aspire a la justicia.”

Ramos Hernández enfatizó la urgencia de fortalecer políticas públicas que protejan efectivamente a grupos de atención prioritaria, como niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, personas en situación de movilidad y personas privadas de la libertad. Señaló que la igualdad debe ser una realidad palpable, no un concepto abstracto.

También alertó sobre la necesidad de instituciones más sensibles, accesibles y transparentes, que respondan con prontitud a denuncias y acompañen a las víctimas sin revictimizarlas.

“Los derechos no se agradecen: se ejercen, se protegen y se exigen. La labor de las instituciones es garantizar que ninguna persona quede atrás.”

La presidenta de la Comisión recordó que el organismo trabaja de manera permanente en capacitación, acompañamiento, investigación y recomendaciones dirigidas a las autoridades para prevenir violaciones y mejorar la atención a la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto con organizaciones civiles, medios de comunicación, instancias estatales y comunidad académica para consolidar una cultura de paz, inclusión y respeto.

