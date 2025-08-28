Castro Cosío: “La educación es clave para transformar Baja California Sur”

En el marco del 29° aniversario del Instituto Tecnológico Superior (ITES) de Ciudad Constitución, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, subrayó que la educación es uno de los pilares de la transformación social y política de la entidad, y que su gobierno trabaja para garantizar acceso equitativo y de calidad en los cinco municipios.

Acompañado por el director del plantel, Pedro Almaraz García, el mandatario estatal recordó que el ITES, fundado en 1996, ha sido un motor de formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo de la región. En este sentido, reiteró que la educación es un derecho, no un privilegio, y que su administración impulsa programas de infraestructura y calidad educativa.

Como ejemplo de esta política, Castro Cosío destacó la reciente inversión de 4.1 millones de pesos del programa “Escuelas al Cien”, recursos destinados a la construcción de un edificio administrativo, andadores de conexión y luminarias en el ITES, obras que, dijo, mejoran las condiciones de aprendizaje de la juventud sudcaliforniana.

En su mensaje, el Gobernador llamó a la unidad para fortalecer a Comondú y a Baja California Sur.

“Somos más las personas de buena voluntad. Debemos dejar atrás todo aquello que lastima al pueblo, que daña el alma y la salud. No es una tarea fácil, pero estamos trabajando todos los días para recuperar a Comondú”, expresó.

