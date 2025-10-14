La estrategia de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: el desnudo que causó furor en la señal 24/7

Sergio Mayer Mori se ha convertido rápidamente en el participante más comentado del nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP. En la primera semana de transmisiones en vivo del programa, el joven cantante de 27 años fue captado quitándose por completo su vestimenta ante las cámaras 24/7, desatando una intensa conversación en redes sociales.

El episodio se registró en la primera semana de emisiones de La Granja VIP, reality que se transmite por TV Azteca y Disney+. Los usuarios de plataformas digitales señalaron que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori parecía haber olvidado la omnipresencia de las cámaras y decidió despojarse de toda su ropa sin dejar nada a la imaginación. La escena, captada en la señal ininterrumpida, provocó un aumento inmediato en las búsquedas y los comentarios relacionados con el programa y el participante.

¿Lapsus o Estrategia? La Explosión de Memes

Tras la difusión del suceso, las interpretaciones se dividieron. Una parte de la audiencia calificó el momento como un lapsus espontáneo, derivado del ambiente de convivencia de la granja. Por otro lado, la audiencia en redes sociales atribuyó la decisión a una estrategia para “enganchar más fans” y mantener su popularidad, pues Sergio Mayer Mori ya se perfila como un fuerte candidato a la victoria. La reacción digital se elevó al rango de meme viral, popularizando frases como “venga la alegría descuidos”, usadas para satirizar incidentes visibles en la televisión abierta mexicana.

La Razón Oculta para Entrar a La Granja VIP

Durante sus primeros días en el reality, el joven artista también reveló a sus compañeros las verdaderas motivaciones detrás de su ingreso.

Sergio Mayer Mori confesó que le urgía chamba y que, a pesar de haber rechazado invitaciones a otros reality shows—incluida la tercera temporada de La Casa de los Famosos México— donde le ofrecían tres veces más de sueldo, aceptó este proyecto por una razón personal.

El cantante aseguró que está en una etapa de su vida enfocada en trabajar su humildad y su gratitud. Admitió que en el pasado era soberbio y no habría aceptado este tipo de formato. En contraste, ahora lo ve como una oportunidad para llegar a más gente y generar visibilidad como músico para vender sus boletos de presentaciones.

. Admitió que en el pasado era y no habría aceptado este tipo de formato. En contraste, ahora lo ve como una oportunidad para llegar a más gente y generar visibilidad como músico para vender sus boletos de presentaciones.

El Apoyo Familiar en su Debut

Antes de su ingreso a La Granja VIP, el debutante en este formato contó con el respaldo de su familia. Sergio Mayer Mori fue despedido en el foro por su padre, Sergio Mayer, y su hija Mila, de 8 años. Su padre, visiblemente emocionado, le deseó suerte y le pidió al público que lo conociera. El joven agradeció el gesto, aunque lamentó la ausencia de sus hermanas, Victoria y Antonia. Ya dentro del reality, Sergio Mayer Mori envió un mensaje a su hija: “Mila si me estás viendo, te amo, neta te amo, me encanta tu corte de pelo nuevo”.