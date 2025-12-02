La estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, confirma su nuevo nombre legal tras casarse

Millie Bobby Brown, la reconocida estrella de la serie Stranger Things, ha oficializado un profundo cambio en su vida personal: la adopción de un nuevo nombre legal. La actriz británica, famosa globalmente por su papel de Once (Eleven), comunicó recientemente que su identidad legal ahora es Millie Bonnie Bongiovi. De esta forma, eliminó tanto “Bobby” como el apellido familiar “Brown”.

La revelación del nombre definitivo

Este cambio se concretó 18 meses después de la boda con Jake Bongiovi, celebrada en mayo de 2023, luego de tres años de relación. La actriz de 21 años reveló la actualización de su nueva identidad durante un encuentro mediático.

La revelación ocurrió mientras participaba en un cuestionario junto a su compañero de reparto Noah Schnapp. Su co-estrella intentó adivinar su nombre completo, ofreciendo varias versiones, incluyendo “Millie Bonnie Brown Bongiovi”. Brown tuvo que corregirlo, precisando: “Deja a Bobby [y] deja a Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo”.

Cabe destacar que “Bonnie” resulta ser su nombre de pila original, el cual había decidido cambiar previamente en los créditos de Stranger Things “por las risas”. Aunque ha cambiado su nombre legal, la actriz no ha confirmado si dejará de llamarse Millie Bobby Brown artísticamente.

Paternidad, adopción y padrinos

La unión de Brown y Jake Bongiovi se formalizó con una ceremonia privada en mayo de 2023, seguida de un segundo evento en Italia cuatro meses más tarde. La actriz de Enola Holmes utilizó cuatro vestidos diferentes durante el festejo italiano.

La pareja formalizó otro gran paso en agosto al adoptar a una niña. Mediante un comunicado conjunto, anunciaron su emoción de “embarcarse en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”. A esta frase sumaron la confirmación de su nueva etapa familiar: “Y entonces quedaron tres”.

En declaraciones públicas, Millie Bobby Brown ha marcado posición sobre la privacidad, expresando que no divulgará el nombre de la niña ni otros detalles. La actriz explicó que es prioritario proteger a la menor hasta que sea lo suficientemente mayor para decidir si desea compartir su historia.

Finalmente, Brown fortaleció su círculo íntimo al confirmar que su colega y amigo desde 2016, Noah Schnapp, ha sido elegido padrino de su hija. El actor de Will Byers reconoció la alegría que le trae este rol, sintiéndose “muy orgulloso de ella” al verla crecer y convertirse en madre.