La farmacia más grande del mundo arrancará sin presupuesto

El pasado 27 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, en Huehuetoca, Estado de México, se ubicará la farmacia más grande del mundo, la cual contendrá medicinas de todo el planeta. Sin embargo, a los integrantes de la Secretaría de Hacienda y a los diputados federales que elaboraron el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2024, se les pasó etiquetar los muchos millones de pesos que se requieren para hacer realidad esta promesa del titular del Ejecutivo. Nos recuerdan que López Obrador dijo que, si en Oaxaca, Chihuahua o Yucatán hay un enfermo que necesita un medicamento que no esté disponible en el estado, en 24 horas desde Huehuetoca se les haría llegar. “No va a faltar un sólo medicamento y todo va a ser gratuito, atención médica y medicamentos gratuitos porque la educación y la salud no son un privilegio, son un derecho de nuestro pueblo”. Parece que alguien va a recibir un jalón de orejas, o van a rodar cabezas, pues hasta ahora no hay ninguna partida dedicada a surtir esta superfarmacia.

El regalo de cumpleaños para AMLO

Nos comentan que quienes quieren quedar bien en Palacio Nacional son los diputados de la autodenominada Cuarta Transformación. Nos detallan que ayer inició el desahogo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 y durante toda esta semana se discutirán las más de mil 600 reservas que están en lista. Nos hacen ver que a los morenistas y aliados les urge que la aprobación del presupuesto se termine antes del lunes 13 de noviembre. ¿El motivo? Nada más y nada menos que ese día cumplirá 70 años el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué mejor regalo que el presupuesto ya aprobado para su último año de gobierno.

Se ve venir choque de trenes en el Frente Amplio

En el Frente Amplio por México, que integran el PAN, PRD y PRI, hay una preocupación que se les viene encima en los próximos días. Nos cuentan que desde el equipo de Xóchitl Gálvez empujan la opción de que sean impulsados candidatos ciudadanos para la Cámara de Diputados y el Senado de la República y que vayan en el mismo sentido de la aspiración de la senadora del PAN. Sin embargo, nos cuentan que los partidos políticos ven en esta medida la posibilidad de que pudiera venir un choque de trenes porque ellos quieren impulsar a sus propios cuadros y el problema vendría en que ambos bandos se aferren a sus posiciones y no se logre negociar las candidaturas para políticos de los tres partidos y sumarle a los ciudadanos. Y más cuando los mandos partidistas ya tienen prometidos varios de los más relevantes puestos en el Congreso.

Segundo foro extraterrestre ¡va!

Quien debe estar muy triste es el diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez porque este martes se continúa con el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Pero no crea que no está a favor de que avance este proyecto presidencial, sino porque está ocupado el pleno y es ahí donde el legislador veracruzano quería llevar a cabo su segundo foro extraterrestre. Pues nos cuentan que este martes tendrá su segunda audiencia pública, el cual contará con la siempre polémica presencia de Jaime Maussan. Aunque no sea en pleno, don Sergio podrá entretenerse en este tema que la apasiona, y quizá le haga pensar menos en la competencia por la candidatura al gobierno de Veracruz, que cada día se ve más complicada que llegar a Marte.

