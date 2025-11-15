La grafóloga Maryfer Centeno detecta tensión entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

La gala de los Latin Grammy 2025 dejó no solo premios y presentaciones memorables, sino también un episodio que ha generado conversación en redes sociales: la aparente tensión entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La grafóloga y analista de lenguaje corporal Maryfer Centeno examinó detalladamente el comportamiento de la pareja durante la alfombra roja y la ceremonia, concluyendo que hubo señales claras de estrés y distanciamiento.

Centeno destacó que, desde su llegada al evento, ambos mostraron indicios de tensión. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue un gesto en el que Nodal pareció evitar un beso de Ángela o realizó un “desplante” hacia ella. La especialista interpretó este acto como una manifestación de incomodidad, dando pie a la frase que rápidamente se volvió viral: “a Nodal se le borró la sonrisa”.

El discurso de aceptación del artista también alimentó las especulaciones. Al recibir un Latin Grammy, Nodal no mencionó a Ángela Aguilar, acción que contrastó con agradecimientos expresados en relaciones pasadas. Para Centeno y varios internautas, esta omisión reforzó la teoría de un posible distanciamiento emocional o, al menos, de una dinámica tensa durante la gala.

La experta recordó que, en otros contextos, el lenguaje corporal de Nodal suele reflejar devoción hacia Ángela; sin embargo, durante la premiación, la interacción pública mostró un cambio notorio. Para Centeno, estos gestos sugieren una tensión subyacente que rompió momentáneamente la imagen de armonía que la pareja suele proyectar en redes y apariciones públicas.

Aunque ninguno de los artistas ha hecho declaraciones al respecto, el análisis de Maryfer Centeno ha encendido el debate sobre el estado actual de su relación, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tras la noche de premiaciones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO