La Granja VIP: así avanzan las votaciones este 13 de diciembre

Las votaciones de La Granja VIP avanzan este 13 de diciembre y comienzan a perfilar al noveno eliminado del reality, de acuerdo con el seguimiento diario del programa. La dinámica de eliminación mantiene en expectativa a la audiencia, que participa activamente para respaldar a sus favoritos en esta etapa clave de la competencia.

Según la información disponible, las votaciones reflejan una contienda cerrada entre los participantes nominados, con diferencias que podrían modificarse conforme se acerque el cierre oficial. La producción ha reiterado que los resultados finales se darán a conocer durante la transmisión, por lo que el panorama aún puede cambiar en La Granja VIP.

Hasta este sábado 13 de diciembre el granjero que tiene menor riesgo de salir este 14 de diciembre es Eleazar Gómez. Le sigue Teo y finalmente Sergio Mayer Mori.

Eleazar Gómez 52%

Teo 25% (más los votos de El Patrón)

Sergio Mayer Mori 23%

El interés del público ha incrementado en las últimas horas, impulsado por las alianzas, conflictos y estrategias que se han desarrollado dentro del programa. Este comportamiento se refleja en el ritmo constante de las votaciones, que se mantienen abiertas para definir quién continuará en la competencia y quién quedará fuera de La Granja VIP.

La producción ha llamado a la audiencia a emitir su voto únicamente a través de los canales oficiales habilitados.

Conforme se acerca el anuncio del noveno eliminado, La Granja VIP mantiene altos niveles de conversación en redes sociales y plataformas digitales, donde las votaciones se han convertido en el principal termómetro del respaldo del público. El resultado final se conocerá durante la gala, marcando una nueva etapa en la competencia.