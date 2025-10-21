La Granja VIP 2025: Cómo salvar a tu favorito con 10 votos diarios y el truco viral de 120

La Granja VIP se consolida como el nuevo éxito de Televisión Azteca en México, tras su estreno el 19 de octubre. Con 16 celebridades, incluyendo a figuras como Alfredo Adame y Fabiola Campomanes, el programa promete desafíos físicos y estrategias de convivencia. La audiencia tiene un rol clave, pues su voto es esencial para decidir quién permanece en esta intensa competencia rural.

Métodos Oficiales para Votar y Salvar a tu Granjero Favorito

Existen dos vías oficiales y completamente gratuitas para que el público pueda votar y respaldar a su participante favorito. Las votaciones se activan semanalmente después de las nominaciones, generalmente los martes, y finalizan antes de la Gala de Eliminación de los domingos. Es importante recordar que el voto es para salvar, no para eliminar a alguien.

El primer método consiste en ingresar a la web oficial de votación a través de la dirección www.tvazteca.com/vota o lagranjavip.tv/vota. El segundo camino oficial es utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo, que se puede descargar desde App Store o Google Play. En ambas modalidades, cada usuario cuenta con una asignación diaria de 10 votos. Estos sufragios pueden ser concentrados en un solo concursante o distribuidos estratégicamente entre varios nominados.

La Estrategia Viral: ¿Cómo se logran 120 votos por día?

Una fuerte controversia se desató hoy 21 de octubre cuando una usuaria de TikTok reveló una estrategia para emitir hasta 120 votos por día. Esta fanática asegura que un dispositivo móvil ofrece múltiples rutas de votación, más allá de los métodos oficiales. Ella combina la votación desde la App TV Azteca En Vivo con el acceso a la web desde navegadores como Google y Safari.

Adicionalmente, la concursante reveló que utiliza los hipervínculos directos de las redes sociales oficiales de La Granja VIP. Según la influencer Mía Moreno, esta cifra de 120 votos aplica a dispositivos iOS, mientras que en Android se alcanzarían 100 votos. También existe una opción oficial para desbloquear 10 votos extra en la página web después de usar el cupo diario inicial. Algunos internautas sugieren que el uso de navegadores incógnito puede aumentar aún más la cifra total de apoyo.

Días Cruciales y Concursantes Relevantes

El calendario semanal de La Granja VIP establece los días cruciales para la competencia. Los martes son el día de las nominaciones, mientras que los domingos se realiza la Gala de Eliminación, donde el concursante con menos respaldo abandona el reality.

El elenco inicial de 16 celebridades incluye nombres como Liz Vega, Manola Díez y el luchador profesional Alberto del Río. Es importante señalar que la producción realizó un cambio en el cast, sustituyendo a la cantante Wendolee por la actriz Fabiola Campomanes. La cantante Carolina Ross ha sido identificada en las fuentes como una de las concursantes eliminadas. Los espectadores deben verificar el horario de apertura de las votaciones para asegurar que su apoyo sea registrado dentro del periodo limitado.