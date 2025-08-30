La Granja VIP 2025: lista de participantes, fecha de inicio y dónde ver el nuevo reality de Tv Azteca

Se han filtrado los nombres de los posibles participantes del nuevo reality de TV Azteca: “La Granja VIP”.

Gran expectativa ha causado este nuevo reality show que promete sacudir la pantalla chica y competir directamente con producciones como “La Casa de los Famosos” de su acérrima rival Televisa.

Apenas hace unos días se dio a conocer que Adal Ramones será el conductor titular de “La Granja VIP” y que Mallezaa será la conductora digital de esta una propuesta que traslada a las celebridades a un auténtico entorno rural, y ahora se han filtrado los nombres de los famosos que conformarían la lista de participantes.

¿Quiénes son los supuestos participantes de La Granja VIP 2025?

Aunque la producción de “La Granja VIP” no ha revelado aún el cast oficial para su primera edición en México, una lista de participantes ha comenzado a circular intensamente en redes sociales, siendo Sabrina Sabrok una de las personas que la ha difundido al estar contemplada entre el elenco participante.

Entre los nombres filtrados que podrían abandonar sus comodidades para enfrentar la vida de campo se encuentran:

Linet Puente , quien ya ha sido mencionada y supuestamente vista grabando promocionales del programa.

Cesar Doroteo

Sergio Mayer

Enrique Mayagoitia

Carlos Quirarte

Sabrina Sabrok

Uriel Estrada

Marcela Iglesias

Wendolee

Alfredo Adame , quien incluso habría confirmado su participación, expresando su alegría y pidiendo el apoyo de sus fans.

Kimberly Shantal

Jorge Alberti

Además de esta lista, otros famosos han sido mencionados como posibles integrantes de “La Granja VIP“, incluyendo a Itatí Cantoral, Ana Brenda Contreras, Ferka, Mónica Castañeda, Gala Montes, Kristal Silva y Rey Grupero. Adal Ramones adelantó que el elenco incluirá “personalidades polémicas” y “dos o tres influencers”.

¿Cuándo y dónde se estrena La Granja VIP 2025?

La espera está por terminar. Según el promocional que ya se transmite en televisión, “La Granja VIP” se estrenará el próximo 12 de octubre de 2025. El programa tendrá una duración de 10 semanas y ofrecerá una cobertura total, siendo transmitido las 24 horas del día.

Podrás seguir esta novedosa propuesta a través de la señal de Azteca Uno. Además, se ha especulado que el contenido 24/7 de los participantes podría estar disponible mediante la plataforma de Disney Plus, aunque esto último aún no ha sido confirmado oficialmente.

¿De qué trata La Granja VIP 2025?

“La Granja VIP” promete ser un proyecto “fresco, cercano y divertido” que pondrá a prueba a un grupo de celebridades y figuras públicas. A diferencia de otros realities de encierro, este programa los trasladará a un entorno rural real, obligándolos a convivir, trabajar y sobrevivir sin ninguna de las comodidades modernas a las que están acostumbrados.

Los participantes serán grabados las 24 horas del día, los siete días de la semana, enfrentándose a desafíos físicos, emocionales y sociales mientras realizan labores reales de campo. Entre las tareas que deberán llevar a cabo se incluyen ordeñar vacas, sembrar, cosechar, limpiar establos y construir cercas. El objetivo es mostrar una faceta inédita de los famosos.

El programa no solo buscará su supervivencia, sino también ofrecerá premios y castigos semanales, lo que asegura un alto nivel de tensión, drama y entretenimiento. Además, el público tendrá un papel activo, pudiendo decidir qué integrante nominado abandona el show cada semana.

“La Granja VIP” se perfila como uno de los estrenos más esperados del año, especialmente porque se lanzará justo cuando “La Casa de los Famosos México 2025” entre en su recta final, lo que sin duda generará una interesante competencia por la audiencia.