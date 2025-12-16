La Granja VIP: así se vive la última semana del reality rumbo a la gran final

La Granja VIP entró en su semana de definición y los nominados de esta fase determinarán quiénes avanzan hacia la gran final programada para el domingo 21 de diciembre de 2025.

En la más reciente asamblea realizada este 15 de diciembre, los participantes que enfrentan la posibilidad de abandonar La Granja VIP son Eleazar Gómez y “El Patrón”, figuras que quedaron nominadas tras las dinámicas internas de la competencia y ahora dependen de la votación del público para asegurar su permanencia en el certamen.

El domingo 14 de diciembre, Sergio Mayer Mori se convirtió en el último eliminado antes de esta etapa final, tras no obtener los votos suficientes de la audiencia para continuar en La Granja VIP. Con su salida, solo seis concursantes permanecen y continúan en la lucha por el premio de dos millones de pesos.

Los seis finalistas que todavía aspiran a coronarse en La Granja VIP: son Alfredo Adame, Kim Shantal, César Doroteo “Teo”, Eleazar Gómez, La Bea y El Patrón, quienes deberán enfrentar nuevas pruebas y votaciones hasta la gala de cierre.

¿Cómo será esta última semana de La Granja VIP?

Lunes: La última Asamblea: Durante la transmisión se realizará el proceso de nominación cara a cara donde dos granjeros quedarán nominados..

Martes: El Duelo, por voto del público se definirá a dos personas que competirán entre sí; quien gane se convertirá en finalista, pero quien pierda será el tercer nominado.

Miércoles: El Duelo. Nuevamente, el público elegirá a dos granjeros que se enfrentarán en el último Duelo de toda la temporada. De aquí saldrá un finalista y el cuarto nominado.

Jueves: La Salvación este día se llevará a cabo una competencia entre los cuatro nominados y uno logrará salir de la lista.

Viernes: Eliminación, no habrá traición, sino este viernes se conocerá el nombre del último eliminado del reality show.

Domingo de Final: Se realizará la última Gala, donde iremos descubriendo quién gana el quinto, cuarto, tercero y segundo lugar y el primer lugar que será acreedor de 2 millones de pesos.

La gran final de La Granja VIP se transmitirá en vivo por Azteca Uno a partir de las 20:00 horas, donde el público definirá al ganador del reality show.