La Granja VIP: Carolina Ross sería la menos apoyada según encuestas

El proceso de eliminación de La Granja VIP dependerá únicamente del voto del público, por lo que será hasta que Adal Ramones, conductor principal del reality, anuncie los resultados cuando se conozca al primer eliminado. Sin embargo, diversas encuestas en redes sociales ya reflejan una tendencia sobre el apoyo que cada participante tiene entre los espectadores.

Una de las mediciones más consultadas proviene del programa de espectáculos Vaya Vaya, que publicó en su perfil de Facebook una encuesta con la pregunta: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”. En su primer corte, realizado a menos de 12 horas de la nominación, el actor Eleazar Gómez parecía ser el menos favorecido, al contar con apenas el 8 % de apoyo.

No obstante, tras los recientes acontecimientos dentro del reality, incluyendo la salvación de Eleazar y el fuerte intercambio entre Alfredo Adame y Carolina Ross, los resultados se modificaron. La cantante ahora figura como la menos favorita, con solo el 15 % de los votos a su favor.

De acuerdo con la misma encuesta, César Doroteo se mantiene con el 31 % de apoyo, mientras que La Bea lidera las preferencias con el 53 %. Aun así, los organizadores y fanáticos de La Granja VIP recordaron que los únicos votos válidos son los que se registran en la página oficial del reality.

Cada espectador podrá emitir hasta diez votos diarios, distribuidos entre los nominados de su preferencia, e incluso obtener diez adicionales al completar ciertas actividades en el portal. De esta forma, el futuro de los concursantes sigue abierto hasta el cierre definitivo de la votación.