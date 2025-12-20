Este fue el granjero que se salvó y se convierte en finalista de La Granja VIP

La competencia de La Granja VIP vivió un momento clave durante el último duelo de salvación, donde el concursante César Doroteo se impuso entre los cuatro nominados y aseguró su lugar como el tercer finalista confirmado para la gran final programada el próximo domingo 21 de diciembre.

El juego de salvación reunió a La Bea, Eleazar Gómez, El Patrón y Doroteo en una serie de pruebas que combinaron destreza física y estrategia. Al finalizar la competencia, Doroteo se coronó vencedor, lo que le permitió salir de la lista de nominados y obtener el pase directo al grupo de finalistas de La Granja VIP.

Con esta victoria, La Granja VIP ya tiene confirmados tres finalistas: Kim Shantal, Alfredo Adame, quien previamente ganó su duelo de clasificación, y César Doroteo, quienes competirán para llevarse el premio principal de dos millones de pesos.

El programa de TV Azteca indicó que los otros dos lugares para completar los cinco finalistas se definirán durante la última gala antes de la final, que también marcará la eliminación de un competidor más.

La gran final de La Granja VIP se transmitirá en vivo por Azteca Uno y por las plataformas de streaming oficiales de TV Azteca, donde los seguidores podrán ver cómo se corona al ganador de esta temporada.

A medida que se acerca la conclusión del reality, los votantes y aficionados continúan participando en las dinámicas de apoyo a su participante favorito entre los finalistas ya confirmados.

Este avance coloca a La Granja VIP en su etapa decisiva, con expectativas sobre quiénes llegarán a la final y cómo se desarrollará la última semana de competencias dentro del reality show.