La Granja VIP: ¿Quién fue el sexto eliminado hoy 23 de noviembre?
Uno de los granjeros se despidió del reality show más polémico de la actualidad en la televisión mexicana dejando la lista de concursantes reducida y marcando las alianzas de la casa.
La Granja VIP sigue su curso y con ella la posibilidad de ver nuevas rivalidades, peleas, muchas risas y anécdotas entre los participantes. Este fin de semana salió el sexto eliminado de la temporada, Kike Mayagoitia.
Al salir de la Granja VIP sus hijos lo recibieron con una linda y un gran mensaje donde mencionaban lo mucho que se extrañaron mutuamente.
Esta semana en la placa de nominados aparecieron Alfredo Adame, Kim Shantal, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez. Kim Shantal subió por el legado de Manola Diez; Alfredo Adame subió por nominación, Kike Mayagoitia entró tras perder una competencia; Eleazar Gómez subió tras ser traicionado por Sergio Mayer Mori y César Doroteo entró por traición del actor.
¿Cómo votar por tu participante favorito?
Los seguidores del programa pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea dirigidos a un solo nominado o distribuidos entre varios. Para participar en la votación, basta con ingresar a tvazteca.com desde cualquier dispositivo o acceder a la app de TV Azteca, seleccionar al favorito y confirmar la elección. La producción ha reiterado que cada voto puede ser determinante en una semana tan reñida como esta.
¿Dónde ver la gala de eliminación?
La esperada gala de eliminación se transmite los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno, con todos los detalles y reacciones en tiempo real. Para quienes siguen el programa más de cerca, La Granja VIP también está disponible en Disney+, donde se ofrece acceso a la transmisión 24/7, permitiendo observar cada movimiento y estrategia de los participantes.
Los participantes que aún permanecen en la competencia son:
- Alfredo Adame
- Kim Shantal
- Alberto del Río “El Patrón”
- Lis Vega
- La Bea
- César Doroteo “Teo”
- Fabiola Campomanes
- Sergio Mayer Mori
- Eleazar Gómez
