La granja VIP: ¿Quién fue el eliminado de hoy, domingo 30 de noviembre? Esto pasó en la gala de eliminación

Este domingo 30 de noviembre se realizó la séptima gala de eliminación en La granja VIP. Uno de los granjeros se despidió del reality show más polémico de la actualidad en la televisión mexicana dejando la lista de concursantes reducida y marcando las alianzas de la casa.

Los cuatro nominados de esta semana, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Lis Vega y Sergio Mayer Mori, han tenido momentos importantes dentro del reality, algunos por su fuerza física, otros por su estrategia y otros por las polémicas que han marcado su paso por la granja. Sin embargo, esta semana uno de ellos tendrá que abandonar la competencia y dejar su lugar en el camino hacia la gran final.

La eliminación de esta noche y la salida de Lis Vega, concluye la sépitma semana de “La granja VIP” y comienza la cuenta regresiva para la gran final.

Así, hasta esta semana, siete concursantes han abandonado el reality: uno por decisión propia y los otros cinco por decisión del público.

Así se vivió esta semana en La Granja VIP

La eliminación de Kike Mayagoitía en La granja VIP resultó en la primera nominada de la semana: Fabiola Campomanes. Kim Shantal había sido la siguiente en ser nominada, luego de perder el duelo de nominación el martes.

Sin embargo, todo cambió a partir del jueves 27 de septiembre, cuando Kim logró salvarse y decidió que el nominado que abandona la placa esta séptima semana sería Alberto del Río, quien traicionó a Alfredo Adame para ocupar su lugar.

Por su parte, el nominado eligió a Sergio Mayer Mori para ocupar un puesto en la placa. Por lo que la lista final quedó integrada por: Fabiola Campomanes, Alfredo Adame, Lis Vega y Sergio Mayer Mori.

La Granja VIP sigue su curso y con ella la posibilidad de ver nuevas rivalidades, peleas, muchas risas y anécdotas entre los participantes.

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Los seguidores del programa pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea dirigidos a un solo nominado o distribuidos entre varios. Para participar en la votación, basta con ingresar a tvazteca.com desde cualquier dispositivo o acceder a la app de TV Azteca, seleccionar al favorito y confirmar la elección. La producción ha reiterado que cada voto puede ser determinante en una semana tan reñida como esta.